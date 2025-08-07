Объем просроченных кредитов в Удмуртии вырос за год в 2 раза

1,16 млрд руб. составил объем просроченной задолженности по ипотечным жилищным кредитам в Удмуртии по итогам первого полугодия 2025 года что в 2,1 раза больше, чем в 2024-м, следует из исследования портала «Циан.Аналитика». Доля просроченной задолженности в регионе достигла 0,49%, увеличившись на 0,24 п. п. за год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Стремительный рост показателей фиксируется с осени 2024 года. В 2023-м и в начале 2024-го часть тех, кто не мог выплачивать ранее взятые займы, погасили задолженность на фоне роста доходов, поэтому объем “просрочки” в этот период рос очень медленно, а ее доля даже снижалась. Ужесточение ипотечных условий и замедление роста зарплат во второй половине прошлого года привели к завершению этого тренда», — комментирует эксперт Циан.Аналитики Елена Бобровская.

В целом по России объем просроченных ипотечных кредитов вырос до 145,2 млрд руб., что также является двукратным увеличением за последний год. Доля «просрочки» в общей задолженности достигла 0,74%.