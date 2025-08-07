Ижевчанина, обвиняемого в мошенничестве на 3 млн рублей заключили под стражу

Индустриальный райсуд Ижевска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца 52-летнего местного жителя, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ), сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии. Фигурант будет находится в СИЗО до 5 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Напомним, следствие считает, что с 2022 года по апрель 2024-го обвиняемый обманом завладел 3 млн руб., обещая помочь потерпевшей в изменении меры пресечения для ее супруга и сыновей, которых обвиняют в незаконном обороте наркотиков. Полученные средства подозреваемый потратил на личные нужды.