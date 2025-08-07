Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Ипподром в Пятигорске восстановят после вмешательства прокуратуры

В Пятигорске после вмешательства прокуратуры займутся реконструкцией ипподрома — объекта культурного наследия регионального значения. Его построили в 1885 году и сейчас оно принадлежит коммерческой организации, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Несмотря на многочисленные повреждения фасада и отслоение отделки, здание не ремонтировали. Бездействие в этом случае является нарушением требований закона.

Прокуратура города обратилась с иском в суд, требуя обязать собственника объекта привести его в надлежащее состояние.

Суд удовлетворил иск. Устранение нарушений контролирует прокуратура.

Мария Хоперская

