В Ростове протестировали голосовое заполнение медицинских протоколов

В детской городской поликлинике № 1 Ростова-на-Дону успешно протестировали голосовое заполнение медицинских протоколов. Об этом сообщает пресс-служба «Сбера».

Планируется, что программа Voice2Med позволит сэкономить более 20% времени врачей. Во время исследования с помощью гарнитуры надиктовывается информация, которая расшифровывает искусственный интеллект и автоматически переносит в открытый протокол. Система распознает медицинские термины, распознает слова врача общей практики и педиатра, словари врача-рентгенолога, патоморфолога, эндоскописта, кардиолога, хирурга и стоматолога.

«Уверен, что голосовое заполнение документов станет новым стандартом в медицине, и мы масштабируем этот опыт в других медицинских организациях Дона», — приводят слова управляющего Ростовским отделением Сбербанка Константина Бугрима.

Константин Соловьев