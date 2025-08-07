Нижегородца осудили за участие в незаконном украинском вооруженном формировании

В Нижегородской области суд признал местного жителя виновным в участии в незаконном вооруженном формировании. По данным ФСБ, он осужден на девять лет колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

В ходе следствия установлено, что в 2015 году нижегородец выехал на территорию Украины. Там он вступил в ряды вооруженного формирования, подконтрольного «Правому сектору» (признанная экстремистской, террористической и запрещенная в России организация).

В дальнейшем нижегородец принимал участие в боевых действиях против народного ополчения Донецкой и Луганской народных республик. Пробыв в зоне боевых действий несколько месяцев, он вернулся в Россию через третьи страны.

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2023 году противоправная деятельность осужденного была выявлена и пресечена сотрудниками ФСБ. Нижегородец был задержан и арестован.

Речь идет о жителе Арзамаса Сергее Ганине. Приговор ему суд огласил в январе текущего года. После этого защита осужденого смогла частично оспорить решение суда первой инстанции.

Андрей Репин