Среди петербуржцев 40% человек никогда не получали премии

За все время работы материальные поощрения не начисляли 40% опрошенных жителей Санкт-Петербурга. Это один из самых высоких показателей по России, сообщили в пресс-службе hh.ru.

Ежемесячные премии при этом начисляют каждому пятому петербуржцу. Раз в квартал премию выдают 12% опрошенных, раз в год — 19%.

Опрос показал, что чаще всего на работе поощряют мужчин (36% из них никогда не получали премии, среди женщин — 39%). Премии каждый месяц выписывают чаще всего сотрудникам сферы розничной торговли (37%). Затем идут продажи (34%). Годовые премии приходят IT-специалистам, юристам и топ-менеджерам.

Чуть более 20% от оклада получают 22% петербуржцев. До 100% могут начислить 16% сотрудников. До половины от размера оклада приходит 11% жителей Северной столицы. Премию, превышающую оклад, получают только 7,6% опрошенных.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что каждый шестой петербуржец признался в уходе в отпуск по принуждению.

