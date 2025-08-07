Среди петербуржцев 40% человек никогда не получали премии
За все время работы материальные поощрения не начисляли 40% опрошенных жителей Санкт-Петербурга. Это один из самых высоких показателей по России, сообщили в пресс-службе hh.ru.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Ежемесячные премии при этом начисляют каждому пятому петербуржцу. Раз в квартал премию выдают 12% опрошенных, раз в год — 19%.
Опрос показал, что чаще всего на работе поощряют мужчин (36% из них никогда не получали премии, среди женщин — 39%). Премии каждый месяц выписывают чаще всего сотрудникам сферы розничной торговли (37%). Затем идут продажи (34%). Годовые премии приходят IT-специалистам, юристам и топ-менеджерам.
Чуть более 20% от оклада получают 22% петербуржцев. До 100% могут начислить 16% сотрудников. До половины от размера оклада приходит 11% жителей Северной столицы. Премию, превышающую оклад, получают только 7,6% опрошенных.
