Четыре человека пострадали в ДТП на Ставрополье

Четыре человека пострадали в дорожно-транспортном происшествии на федеральной автодороге «Кавказ» в Кочубеевском округе Ставропольского края. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставрополья Фото: Госавтоинспекция Ставрополья

Авария произошла 6 августа около 13:00 на 9-м км трассы при подъезде к Черкесску. По предварительным данным, водитель Hyundai при левом повороте на регулируемом перекрестке не предоставил преимущество встречному транспорту и столкнулся с автомобилем Grand Cherokee.

В результате аварии травмы получили оба водителя — им назначили амбулаторное лечение. Двух пассажиров Hyundai в возрасте 16 и 70 лет с серьезными травмами доставили в больницу Невинномысска.

«Установлено, что за рулем Хендай находился 41-летний житель города Москва, стаж вождения которого составляет 6 лет, за последние два года привлекался к административной ответственности девять раз. На момент автоаварии был трезв»,— говорится в сообщении.

По факту происшествия проводится служебная проверка. Подробные обстоятельства ДТП выясняются.

Тат Гаспарян