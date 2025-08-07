На Дону проект шахты «Садкинская-Восточная» намерены доработать в 2026 году

В Ростовской области проект проведения стволов в неустойчивых обводненных песках на шахте «Садкинская-Восточная» намерены доработать в 2026 году. Об этом сообщает РБК Ростов со ссылкой на пресс-службу минпром региона.

Строительство шахты, по информации редакции, было остановлено после горно-геологического нарушения. Для проведения работ в неустойчивых обводненных песках требуется применение специальных способов проходки, оборудования и материалов. О строительстве шахты на участке с запасами 78 млн т антрацита «Южная угольная компания» сообщила в 2018 году. Объем инвестиций и сроки завершения строительства будут определены инвестором после корректировки проекта.

Константин Соловьев