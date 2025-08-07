В Ростовской области работают 6,7 тысячи заведений общепита

В Ростовской области на сегодняшний день работают 6,7 тыс. заведений общественного питания. Цифрами поделилась в своем Telegram-канале директор департамента потребительского рынка региона Ирина Гелас.

Заведения вмещают в общей сложности более чем 307 тыс. посадочных мест. Отмечается, что 409 точек – это летние площадки. Как ранее писал «Ъ-Ростов», в Заксобрании Ростовской области приняли поправки, позволяющие муниципалитетам самостоятельно определять сроки и условия функционирования сезонных кафе и веранд.

