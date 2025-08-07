Количество субъектов малого и среднего бизнеса в Удмуртии увеличилось на 14% за год

На 14% увеличилось количество субъектов малого и среднего бизнеса в Удмуртии за год, сообщает пресс-служба ФНС. В Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства зарегистрировано более 73 тыс. налогоплательщиков из республики.

Рост числа налогоплательщиков положительно сказался на налоговых поступлениях. За первые шесть месяцев 2025 года они увеличились на 13,9 млрд руб. или на 46,8%. Сумма страховых взносов возросла на 34,5% — 3,8 млрд руб.

Наибольшую сумму налогов за первое полугодие перечислили субъекты МСП сферы торговли — 12,9 млрд руб., на втором месте — обрабатывающая отрасль с 11 млрд руб. Третью позицию занимают предприятия в сфере профессиональной, научной и технической деятельности — 3,65 млрд руб.