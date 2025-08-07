Кассационный суд отклонил жалобу Морозовского района по делу об отходах

Четвертый кассационный суд не удовлетворил жалобу администрации Морозовского района, по которой оспаривалось привлечение ее к административной ответственности по ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ (невыполнение в срок законного предписания). Предписание об устранении незаконных свалок на земельном участке выписал Россельхознадзор, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

По запросу администрации района срок исполнения предписания несколько раз переносили, но требования так и не были выполнены. Постановлением мирового судьи судебного участка № 1 Морозовского судебного района администрацию признали виновной в совершении административного правонарушения, позднее районный суд оставил решение первой инстанции без изменения. Теперь решение вынес и кассационный суд.

Согласно кодексу административных правонарушений, для штраф должностных лиц по статье варьируется от 30 тыс. до 50 тыс. рублей или дисквалификации на срок до трех лет.

Константин Соловьев