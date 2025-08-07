В Северной Осетии более 124 млн рублей выделили на поддержку мелиорации
В Северной Осетии более 124 млн руб. субсидий получили сельхозпредприятия на поддержку мелиорации. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Так, предприятие «Виноградарь Кавказа» получило средства на установку капельной системы орошения на площади почти 260 га. Компания «Де-Густо» получила субсидию на систему капельного орошения площадью почти 154 га и установку дождевальных машин на 628 га.
«Сейчас, при такой аномальной жаре и отсутствии естественных осадков, подобные проекты особенно важны», — отметил Сергей Меняйло.