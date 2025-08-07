В Северной Осетии более 124 млн рублей выделили на поддержку мелиорации

В Северной Осетии более 124 млн руб. субсидий получили сельхозпредприятия на поддержку мелиорации. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Так, предприятие «Виноградарь Кавказа» получило средства на установку капельной системы орошения на площади почти 260 га. Компания «Де-Густо» получила субсидию на систему капельного орошения площадью почти 154 га и установку дождевальных машин на 628 га.

«Сейчас, при такой аномальной жаре и отсутствии естественных осадков, подобные проекты особенно важны», — отметил Сергей Меняйло.

Константин Соловьев