Ижевчанин оплатил 141 штраф за нарушение ПДД, чтобы сохранить свой BMW

Ижевчанин заплатил более 450 тыс. руб. за нарушение правил дорожного движения, чтобы избежать изъятия своего автомобиля «БМВ», сообщает пресс-служба УФССП по Удмуртии.

Судебные приставы возбудили в отношении него 141 исполнительное производство на общую сумму 350 тыс. руб. За 2024-2025 годы должник регулярно превышал скорость. После возбуждения дел у него было пять дней для погашения задолженности, но он не воспользовался этим правом. В результате, судебные приставы наложили исполнительский сбор, который составил 112 тыс. руб.

Когда дело дошло до изъятия автомобиля, водитель его спрятал. Но приставы обнаружили его BMW и начали эвакуировать. Однако должник оплатил всю сумму долга и исполнительский сбор, после чего автомобиль оставили у владельца.