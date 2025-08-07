Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ижевчанин оплатил 141 штраф за нарушение ПДД, чтобы сохранить свой BMW

Ижевчанин заплатил более 450 тыс. руб. за нарушение правил дорожного движения, чтобы избежать изъятия своего автомобиля «БМВ», сообщает пресс-служба УФССП по Удмуртии.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Судебные приставы возбудили в отношении него 141 исполнительное производство на общую сумму 350 тыс. руб. За 2024-2025 годы должник регулярно превышал скорость. После возбуждения дел у него было пять дней для погашения задолженности, но он не воспользовался этим правом. В результате, судебные приставы наложили исполнительский сбор, который составил 112 тыс. руб.

Когда дело дошло до изъятия автомобиля, водитель его спрятал. Но приставы обнаружили его BMW и начали эвакуировать. Однако должник оплатил всю сумму долга и исполнительский сбор, после чего автомобиль оставили у владельца.