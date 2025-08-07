Удмуртия заняла 9 место в ПФО по уровню зарплат в сельском хозяйстве

Удмуртия заняла девятое место в ПФО по уровню заработных плат в сфере сельского хозяйства по итогам первого полугодия 2025 года, следует из исследования hh.ru. Медианная зарплата в регионе составила 83,3 тыс. руб.

В первом полугодии 2025 года в ПФО было открыто 19,2 тыс. вакансий в агросфере, что на 27% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Удмуртия заняла восьмое место по количеству открытых вакансий, с 860 предложениями, что на 15% ниже по сравнению с прошлым годом.

В целом по ПФО заработные платы в сельском хозяйстве выросли на 7%, медиана составила 94,7 тыс. руб. Удмуртия показала рост зарплат на 11%.