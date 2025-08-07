Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Штат пожарных в Ставропольском крае укомплектован на 78,5%

Штат пожарных ГУ МЧС России по Ставропольскому краю укомплектован на 78,5%. Об этом сообщает РБК Кавказ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Потребность в специалистах составляет 112 человек, уточняют в министерстве. Медианная оплата труда пожарных в Ставропольском крае за первые шесть месяцев выросла на 2,8%, то есть до почти 41 тыс. руб. в 2025 году. Зарплата за аналогичный период 2024 года составляла порядка 40 тыс. руб.

Константин Соловьев

