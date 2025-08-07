За сутки в Ростовской области произошло 10 ландшафтных пожаров

За прошедшие сутки 6 августа на Дону ликвидировали 22 пожара. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Так, в регионе произошло 12 техногенных пожаров и загораний сухой растительности. Кроме того, сотрудники ведомства привлекались к ликвидации последствий шести дорожно-транспортных происшествий, где были спасены три человека. Всего за сутки МЧС задействовали 304 специалиста и 76 единиц техники.

Константин Соловьев