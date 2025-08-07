Мэр Карачаевска Марат Урусов сложил полномочия

Мэр Карачаевска Марат Урусов ушел в отставку по собственному желанию. Накануне, 6 августа, досрочное сложение полномочий чиновника приняли депутаты городского округа. Об этом сообщает пресс-служба правительства Карачаево-Черкессии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства КЧР Фото: пресс-служба правительства КЧР

Исполняющим обязанности мэра назначен Спартак Кущетеров, ранее занимавший должность первого заместителя. Господин Кущетеров более 12 лет занимал должность главы администрации Карачаевского района, а до этого 10 лет возглавлял администрацию Верхне-Маринского сельского поселения.

Марат Урусов руководил Карачаевским городским округом с 2022 года.

Константин Соловьев