Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Мэр Карачаевска Марат Урусов сложил полномочия

Мэр Карачаевска Марат Урусов ушел в отставку по собственному желанию. Накануне, 6 августа, досрочное сложение полномочий чиновника приняли депутаты городского округа. Об этом сообщает пресс-служба правительства Карачаево-Черкессии.

Фото: пресс-служба правительства КЧР

Фото: пресс-служба правительства КЧР

Исполняющим обязанности мэра назначен Спартак Кущетеров, ранее занимавший должность первого заместителя. Господин Кущетеров более 12 лет занимал должность главы администрации Карачаевского района, а до этого 10 лет возглавлял администрацию Верхне-Маринского сельского поселения.

Марат Урусов руководил Карачаевским городским округом с 2022 года.

Константин Соловьев

Новости компаний Все