770 млн рублей выделено на охрану образовательных учреждений Ижевска
Из бюджета Удмуртии выделили 770 млн руб. на обеспечение специализированной охраной всех образовательных учреждений Ижевска, сообщил мэр города Дмитрий Чистяков на странице «ВКонтакте». В этом году 80 школ столицы уже прошли приемку к новому учебному году.
Фото: Дмитрий Чистяков, ВКонтакте
Также 77 млн руб. направили на текущий ремонт крыш в 13 школах и 25 детских садах, а 73 млн руб. на модернизацию инженерных систем и внутренних помещений. Помимо этого в десяти школах и 100 корпусах детских садов будет полностью обновлена система безопасности, для чего выделили почти 385 млн руб.