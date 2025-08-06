В ДНР создадут четыре участка для голосования на выборах главы Среднего Урала

В Донецкой народной республике (ДНР) разместят четыре экстерриториальных избирательных участка для голосования на досрочных выборах губернатора Свердловской области, сообщили в региональном избиркоме. «Комиссия изучила практику коллег из других субъектов РФ и решила обеспечить таким образом избирательные права участников специальной военной операции (СВО),— пояснили в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Председатель облизбиркома Елена Клименко подчеркнула, что участки установят «после тщательной и согласованной работы с военнослужащими». «Участие в региональных выборах является для ребят значимым событием, связывающим с малой родиной, ее жизнью»,— сказала она. В избиркоме добавили, что помимо голосования на экстерриториальных участках, бойцы смогут поддержать своих кандидатов на выборах через систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Голосование на досрочных выборах губернатора Свердловской области пройдет в течение трех дней — 12, 13 и 14 сентября — с использованием ДЭГ. На подготовку к выборам и на информирование более 3,3 млн избирателей из бюджета региона планируется направить около 600 млн руб. Должность губернатора стала вакантной в связи с отставкой Евгения Куйвашева по собственному желанию. С марта регионом руководит бывший губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

На должность губернатора Свердловской области претендуют пять кандидатов. Жители региона смогут проголосовать в сентябре за врио губернатора Дениса Паслера (выдвинут от «Единой России») и четырех представителя от парламентской оппозиции: депутата Госдумы Андрея Кузнецова («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), заместителя председателя свердловского заксобрания Александра Ивачева (КПРФ), депутатов регионального парламента Ранта Краева («Новые люди») и Александра Каптюга (ЛДПР). Избирком отказал в регистрации в качестве кандидатов на досрочных выборах главному редактору информагентства «Контроль» Динамудину Садихову («Гражданская инициатива») и екатеринбургскому юристу Ивану Волкову («Российский общенародный союз»).

Василий Алексеев