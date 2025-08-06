Московских граффитистов осудили в Нижнем Новгороде за хулиганство

Приокский райсуд Нижнего Новгорода рассмотрел уголовное дело о хулиганстве в отношении двух жителей Московской области, которые разрисовали электричку на станции Мыза в декабре 2024 года. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Их пытались задержать сотрудники транспортной безопасности, однако фигуранты распылили им в лица перцовый баллон и скрылись. Позднее из задержали полицейские.

Ущерб Волго-Вятской пригородной пассажирской компании был оценен в 100 тыс. руб. и возмещен подсудимыми. Их признали виновными и назначили каждому год и десять месяцев лишения свободы условно.

Владимир Зубарев