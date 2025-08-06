Десять лет колонии дали жителю Ярского района за убийство сожительницы

Десять лет лишения свободы в колонии строгого режима назначил Глазовский райсуд 73-летнему жителю деревни Байдалино Ярского района, обвиняемому в убийстве сожительницы (ч. 1 ст. 105 УК РФ), сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

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Суд установил, что преступление произошло в ночь с 7 на 8 мая. Пьяный подсудимый после словесного конфликта нанес не менее 38 ударов ножом по жизненно важным органам жертвы, что привело к ее смерти. В ходе судебного разбирательства фигурант частично признал свою вину, утверждая, что не имел умысла на убийство.