Количество изнасилований в Удмуртии сократилось в 2,7 раза по итогам семи месяцев

Количество изнасилований в Удмуртии сократилось в 2,7 раза за год — с 41 до 15 случаев по итогам января-июля, сообщает пресс-служба прокуратуры республики. Речь идет о зарегистрированных фактах. Все они были раскрыты. В целом по Удмуртии зарегистрировали за это время 12,5 тыс. преступлений, что на 16% меньше, чем годом ранее. При этом снизилась и раскрываемость преступлений — с 56,9% до 53,3% за семь месяцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В частности, количество вымогательств при сравнении год к году снизилось на 36,3% — до 79 случаев, грабежей — на 14,7% (до 110), фактов умышленного причинения вреда здоровью — на 23,4% (до 105), убийств — на 20,9% (до 31). При этом количество преступлений в сфере оборота наркотиков выросло на 1,4% (до 1,3 тыс. фактов).

Количество преступлений, совершенных на бытовой почве, снизилось на 33,2% (до 494 случаев), жителями в пьяном виде — на 29,9% (до 1,4 тыс.), несовершеннолетними — на 15,4% (до 193).