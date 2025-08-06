На 3,8% вырос объем сельхозпроизводства в Удмуртии в I полугодии

Объем производства сельхозпродукции в Удмуртии по итогам первого полугодия 2025 года составил 40,5 млрд руб., что на 3,8% больше, чем за аналогичный период 2024-го, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные Росстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Производство молока в регионе увеличилось на 5% и составило 573,4 тыс. т. В то же время объем производства яиц снизился на 3,8%, до 514,8 млн штук. Производство мяса осталось на уровне прошлого года и составило 77 тыс. т.

Напомним, средняя стоимость десятка яиц за последнюю неделю в Удмуртии возросла на 1,14% и составила 68,99 руб. Цена на пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности не изменилась: средняя стоимость продукта на конец июля — 83,54 руб. за 1 л.