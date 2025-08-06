В Воткинском районе начался ремонт дороги Воткинск—Черная

На региональной дороге Воткинск—Черная стартовал ремонт, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. Протяженность обновленного дорожного полотна составит 3,2 км.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Работы включают фрезеровку старого покрытия на 1,5 км, после чего будет уложен первый выравнивающий слой асфальтобетона. На оставшемся участке работы продолжатся после устранения пучин.

Дорога получит два слоя нового асфальта, включая износостойкий щебеночно-мастичный асфальтобетон. В ходе ремонта также будут обновлены обочины, остановочные площадки, пешеходные переходы и установлены дорожные знаки.