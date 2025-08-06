В Удмуртии задержали уроженца Закавказья за мошенничество на 3 млн рублей

В Ижевске задержан 52-летний уроженец Закавказья, подозреваемый в мошенничестве под предлогом содействия в освобождении от уголовной ответственности (ч.4 ст.159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы), сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Следствие считает, что фигурант, ранее судимый, обманул знакомых на 3 млн руб., пообещав помочь их родственникам, причастным к незаконному обороту наркотиков. Полученные средства подозреваемый потратил на личные нужды. Он помещен в изолятор временного содержания.