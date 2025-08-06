В Удмуртии задержан курьер, похитивший 4,8 млн рублей у пенсионерки

В Можгинском районе задержали 33-летнего курьера, который похитил 4,8 млн руб. у 92-летней пенсионерки, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие считает, что потерпевшей позвонил неизвестный, который представился государственным служащим и убедил передать деньги курьеру для «продления договора услуг связи». После передачи средств курьеру пенсионерка сообщила о происшествии родственникам, которые обратились в полицию.

Полицейские установили личность курьера, который передал деньги другому курьеру и оставил часть суммы себе. Фигурант оказался 33-летним жителем Казани. Продолжается расследование его возможной причастности к другим преступлениям.