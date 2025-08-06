Дело в отношении директора коммерческой организации в Ижевске направлено в суд

Уголовное дело в отношении 49-летнего директора коммерческой организации направлено в суд, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. Он обвиняется в коммерческом подкупе (ст. 204 УК). Обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СУ СКР по Удмуртии Фото: Пресс-служба СУ СКР по Удмуртии

Напомним, с февраля по июль 2025 года обвиняемый вступил во внеслужебные отношения с менеджером коммерческой компании, которой принадлежит одна из сети магазинов. Фигурант передал ему подкуп в размере 260 тыс. руб. Подсудимый планировал получить информацию о предлагаемых конкурентами ценах при заключении договоров на выполнение строительно-монтажных работ.

Подозреваемого задержали при передаче денежных средств в июле 2025 года. В его доме и на месте работы были проведены обыски, изъята документация, информационные носители, допрошены фигурант и свидетели. Подсудимого отправили под подписку о невыезде.