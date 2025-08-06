Заключенного в Адыгее осудили за вымогательство 300 тысяч рублей у сокамерника
Тахтамукайский районный суд признал виновным 37-летнего осужденного, отбывающего наказание в колонии-поселении №3, в вымогательстве с применением насилия и угроз. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Адыгеи.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Согласно материалам дела, фигурант требовал деньги у другого заключенного, угрожая ему расправой и переводом в штрафной изолятор. Потерпевший воспринял угрозы как реальные и обратился за помощью к родным. Его мать и сестра перевели на карту, указанную обвиняемым, 300 тыс. руб.
Суд квалифицировал действия подсудимого по п.п. «в», «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ как вымогательство, совершенное с угрозой применения насилия и в крупном размере. Он получил 4 года и 6 месяцев колонии строгого режима.
Приговор пока не вступил в законную силу.