Заключенного в Адыгее осудили за вымогательство 300 тысяч рублей у сокамерника

Тахтамукайский районный суд признал виновным 37-летнего осужденного, отбывающего наказание в колонии-поселении №3, в вымогательстве с применением насилия и угроз. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Адыгеи.

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Согласно материалам дела, фигурант требовал деньги у другого заключенного, угрожая ему расправой и переводом в штрафной изолятор. Потерпевший воспринял угрозы как реальные и обратился за помощью к родным. Его мать и сестра перевели на карту, указанную обвиняемым, 300 тыс. руб.

Суд квалифицировал действия подсудимого по п.п. «в», «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ как вымогательство, совершенное с угрозой применения насилия и в крупном размере. Он получил 4 года и 6 месяцев колонии строгого режима.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Анна Гречко