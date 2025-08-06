Руководящего работника «ИжГЭТ» отправили в СИЗО за получение взятки

47-летний главный специалист по ремонту подвижного состава троллейбусного парка № 2 МУП «ИжГорЭлектроТранс» задержан за получение взятки в крупном размере (ст. 290 УК), сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии. Возбуждено уголовное дело.

Установлено, что за необоснованное начисление подчиненному денежных средств, общее покровительство и попустительство по службе задержанный получил взятку более 150 тыс. руб.

Проведены обыски, допрошены свидетели и фигурант. Проводятся следственные и процессуальные действия. Решается вопрос об избрании в отношении фигуранта меры пресечения.