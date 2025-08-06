38% ижевчан собираются на работу более часа

38% жителей Ижевска собираются на работу от 1 до 1,5 часов, следует из опроса SuperJob. От получаса до часа на сборы тратит 34% респондентов, еще 12% — от 10 до 30 минут. Более полутора часов собираются 16% респондентов. Среднее время утренних сборов составляет один час четыре минуты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

В среднем женщины тратят на сборы больше времени, чем мужчины — один час 12 минут. Показатель у представителей сильного пола составляет 59 минут. 18% мужчин и 6% ижевчанок собираются на работу менее получаса.

Мужчины до 35 лет собираются быстрее всего, за 50 минут. Самые долгие сборы отмечены у женщин старше 45 лет — один час и 16 минут. На пять минут быстрее бездетных собираются мужчины, имеющие детей, однако у женщин такой закономерности не наблюдается. Опрос проводился с 14 по 29 июля.