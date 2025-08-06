Завод «Биннофарм групп» вывел на полную мощность линию по выпуску препаратов в капсулах

Завод «Ниармедик Фарма», который находится под управлением ведущей российской фармацевтической компании «Биннофарм Групп», продолжает расширение своего производственного комплекса — вышла на полную производственную мощность современная линия по выпуску лекарственных препаратов в капсулированной форме. В настоящее время на линии выпускаются противоязвенный препарат, гепатопротекторное средство и средство для лечения ожирения.

Завершение строительства нового участка капсулирования запланировано на осень 2025 года. После ввода этих мощностей ассортимент продукции пополнится противогрибковыми и урологическими средствами. Также в ближайшее время планируется регистрация и перевод производства лекарственных средств с других площадок «Биннофарм Групп». Новые производственные мощности позволят увеличить годовой объем выпуска продукции на 19 млн единиц упаковок.

«В марте 2025 года предприятие успешно прошло плановую проверку Минпромторга России, подтвердив соответствие лицензионным требованиям и получив разрешение на расширение производственных мощностей. Сегодня мы выходим на новый уровень: от узкоспециализированного производства к многопрофильному предприятию с расширенной линейкой препаратов. Это важный шаг в развитии компании и укреплении её позиций на российском и международном рынках», — отметил исполнительный директор «Ниармедик Фарма» Михаил Рассказов.

В 2024 году предприятие произвело более 24 млн упаковок лекарственных средств, продемонстрировав двукратный рост по сравнению с предыдущим годом. Препараты «Ниармедик Фармы» доступны не только в России, но и в таких странах, как Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Монголия и Узбекистан. После запуска новой линии компания планирует увеличить экспортные поставки на рынки СНГ, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

ООО «Биннофарм групп»