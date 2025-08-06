Рыбаки Азово-Черноморского бассейна добыли 28 тысяч тонн биоресурсов в 2025 году

Вылов водных биоресурсов в Азово-Черноморском бассейне с начала 2025 года достиг 28,1 тыс. т, что на 44% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба Росрыболовства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По информации ведомства, основу добычи составила хамса — 12,6 тыс. т, что на 35% или 3,4 тыс. т больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Общероссийский улов с начала года превысил 3 млн т водных биоресурсов. Лидером стал Дальневосточный бассейн с результатом 2,4 млн т, включая 1,4 млн т минтая.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что вылов креветок в Азово-Черноморском бассейне вырос в 5-6 раз в 2025 году.

Валентина Любашенко