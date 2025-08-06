Сотрудник курского предприятия «Мираторга» пострадал при атаке БПЛА

Накануне днем беспилотник ВСУ атаковал территорию агропромышленного холдинга «Мираторг» братьев Линников в деревне Хитровка Суджанского района Курской области. В результате пострадал 50-летний сотрудник предприятия. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Работник «Мираторга» получил слепое осколочное ранение правого предплечья и голени. После оказания первой помощи его отпустили на амбулаторное лечение.

По данным Минобороны, с 23:00 5 августа до 5:30 6 августа дежурные средства ПВО сбили над Россией 51 беспилотник, в том числе семь над Черноземьем. Четыре БПЛА уничтожили над Воронежской областью и три — над Орловской. Власти регионов сообщили, что, предварительно, пострадавших и разрушений нет. Воронежский губернатор Александр Гусев добавил, что всего ночью над областью сбили пять дронов.

Алина Морозова