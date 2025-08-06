Главе СКР доложат по делу о нарушении прав жильцов аварийного дома в Астрахани

Начальник астраханского следственного управления Ибрагим Могушков доложит по уголовному делу о нарушении прав жильцов аварийного дома в Астрахани. Соответствующее поручение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин, сообщает информационный центр СКР.

Ранее житель Астрахани в обращении к господину Бастрыкину рассказал, что он и его супруга проживали в пятиквартирном доме на площади Базарной, который был введен в эксплуатацию в 1931 году. Со слов заявителя, в 2020 году здание признали аварийным и подлежащим сносу до 2022 года, поскольку оно сильно изношено и разрушаются конструкции.

При этом, как подчеркнул астраханец, в установленный срок жильцы не расселены, а в июле этого года произошел пожар, который полностью уничтожил строение. Граждане неоднократно обращались в различные инстанции, но безрезультатно, благоустроенным жильем семья заявителя пока не обеспечена.

Павел Фролов