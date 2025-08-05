«Ростсельмаш» увеличил прибыль в 1,5 раза

ПАО «Ростсельмаш» показало чистую прибыль по итогам шести месяцев 2025 года в размере 64 млн руб. Об этом пишет РБК-Ростов со ссылкой на отчетность компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

В 2024 году за аналогичный период предприятие заработало 44,3 млн руб. чистой прибыли. Так, показатель продемонстрировал рост в почти 1,5 раза. Согласно данным портала Rusprofile, в 2024 году выручка компании составила 65 млн руб.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», продажи сельхозтехники компании «Ростсельмаш» летом 2025 года сократились на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Константин Соловьев