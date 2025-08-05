На Дону разместили более 260 вакансий с внедрением искусственного интеллекта

В Ростовской области с начала 2025 года появилось свыше 260 вакансий, связанных с искусственным интеллектом, и их количество продолжает увеличиваться. Такие данные представила платформа hh.ru совместно с компанией «АЯКС».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Исследование показало — жители региона в целом поддерживают использование ИИ в трудовых процессах. 36% респондентов считают, что нейросети повысят эффективность и высвободят время для творческих задач. Еще 40% выступают за внедрение технологий при условии, что автоматизация не заменит людей.

Скептически настроены 10% опрошенных — они опасаются, что нейросети создадут дополнительные трудности. 12% участников исследования не уверены в применимости ИИ для их деятельности.

«Использование ИИ в процессах подбора персонала, например, в первичном отборе резюме и проведении собеседований, может значительно ускорить процесс сотрудников. В это же время специалисты по персоналу смогут сосредоточиться на стратегической работе с командой. Главная цель — повышение производительности труда»,— пояснила директор hh.ru Юг Олеся Лавренова.

По ее словам, 84% сотрудников кадровых служб уверены в способности нейросетей выполнять рутинные операции, однако лишь 4% отделов персонала применяют ИИ для планирования штата.

Валентина Любашенко