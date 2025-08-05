Из бюджета Дона могут выделить 94 млн рублей на строительство ДК в Щепкине

В министерство культуры Ростовской области направили запрос о приобретении модульного здания Дома культуры в Щепкинском сельском поселении. Стоимость объекта составляет 109 млн руб. Об этом сообщила в своем Telegram-канале вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уточняется, что муниципалитет готов участвовать в софинансировании: в бюджете на 2026 год заложено 15 тыс. руб. Администрация также возьмет на себя обустройство основания под здание, подключение ко всем коммуникациям и благоустройство территории вокруг.

«Уже согласовано обращение о выделении из областного бюджета 94 млн руб. на поставку этого модульного дома культуры. В данный момент проект ходатайства о выделении средств на согласовании в правительстве Ростовской области», — говорится в сообщении госпожи Абрамченко.

Константин Соловьев