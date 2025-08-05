В Ростовской области модернизировали нефтехранилище на 15 тысяч кубометров

ЗАО «ТЭК "Эртан"» завершило реконструкцию резервуарного парка в ст. Кировской Ростовской области. В ходе модернизации на объекте установили десять резервуаров объемом по одной тыс. куб. м каждый. Об этом сообщила пресс-служба регионального Госстройнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

По информации ведомства, предприятие специализируется на хранении, складировании и отпуске нефтепродуктов. Годовой грузооборот объекта составляет 50,6 тыс. т, общая вместимость резервуарного парка достигает 15 тыс. куб. м.

«По итогам строительных работ и проверочных мероприятий региональный Госстройнадзор выдал заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации»,— приводятся в сообщении слова представителей Госстройнадзора.

Валентина Любашенко