В Ростове-на-Дону вырос интерес к долгосрочной аренде жилья

Интерес к долгосрочной аренде жилья в Ростове-на-Дону увеличился в июле 18,2%. В то же время предложение в городе выросло на 9,5%. Такие данные приводит пресс-служба сервиса «Яндекс Аренда».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Средняя стоимость съемного жилья в столице региона составила 30 тыс. руб. (+0,1%). В аналогичную сумму оценивается медианная стоимость долгосрочной аренды студий и однокомнатных, двухкомнатных – в 36 тыс. руб., трехкомнатных – 39 тыс. руб. Так, среди 16 городов-миллиоников Ростов-на-Дону занял 13 место по динамике ростом цен, лидером стал Санкт-Петербург (+8,5%). Единственным мегаполисом, показавшим снижение, стала Казань (-4,7%).

Константин Соловьев