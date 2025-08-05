Силы ПВО отразили атаку БПЛА в четырех районах Ростовской области

Силы ПВО отразили атаку БПЛА на Ростовскую область в ночь на пятое августа, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Под удар попали Белая Калитва, Тацинский, Чертковский и Миллеровский районы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации господина Слюсаря, в х. Верхнеталовка Миллеровского района загорелась подстанция. Пожар на площади 500 кв. м ликвидирован.

В ст. Тацинская загорелся навес во дворе частного дома. Огонь оперативно потушен. Никто из людей не пострадал.

По данным минобороны РФ, всего над Ростовской областью сегодня ночью перехвачено и обезврежено дежурными средствами ПВО семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Валентина Любашенко