Силы ПВО отразили атаку БПЛА в четырех районах Ростовской области
Силы ПВО отразили атаку БПЛА на Ростовскую область в ночь на пятое августа, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Под удар попали Белая Калитва, Тацинский, Чертковский и Миллеровский районы.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По информации господина Слюсаря, в х. Верхнеталовка Миллеровского района загорелась подстанция. Пожар на площади 500 кв. м ликвидирован.
В ст. Тацинская загорелся навес во дворе частного дома. Огонь оперативно потушен. Никто из людей не пострадал.
По данным минобороны РФ, всего над Ростовской областью сегодня ночью перехвачено и обезврежено дежурными средствами ПВО семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.