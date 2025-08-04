В работе СДЭК произошел сбой

У части клиентов транспортной компании СДЭК могут возникнуть «кратковременные сложности» с доступом в личный кабинет. Об этом сообщили в компании, не уточнив, с чем связан сбой. В СДЭК пообещали скоро восстановить работу сервиса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По данным организации, неполадки затронули «небольшую часть пользователей». У них могут возникать проблемы с доступом к личному кабинету. «Штатная работа будет восстановлена в ближайшее время»,— заявили «РИА Новости» в пресс-службе.

В предыдущий раз СДЭК столкнулась с техническим сбоем 1 августа. Он затронул работу ее сайта и мобильного приложения. На неполадки жаловались в том числе в Москве, Ярославле, Ульяновске, Кабардино-Балкарии и Архангельской области.