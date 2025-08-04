Кубань вошла в топ регионов по качеству дорог

Краснодарский край вошел в число лидеров по качеству дорожной инфраструктуры, заняв пятое место в общероссийском рейтинге, подготовленном Центром экономических исследований «РИА Рейтинг» на основе данных Росстата и Росавтодора. Согласно опубликованной информации, к концу 2024 года 82,3% дорог Кубани соответствовали установленным нормативам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в регионе составила 489,3 км на 1 тыс. кв. км территории — один из наивысших показателей по стране. Лидерами рейтинга стали Москва, где все магистрали признаны нормативными, Ханты-Мансийский автономный округ (89,4%), Челябинская область (84,2%) и Республика Ингушетия (83,6%). В соседней Адыгее аналогичный показатель составил 78,9%, в Ростовской области — 60,1%.

В числе регионов с наименьшим качеством дорожной сети оказались Архангельская (16,9%), Кировская (27,9%) и Волгоградская (28,9%) области. В целом по России, согласно итогам 2024 года, доля нормативных дорог составила 54,8%, при средней плотности автодорог с твердым покрытием — 66 км на 1 тыс. кв. км территории.

Ранее власти Краснодарского края анонсировали увеличение объема регионального дорожного фонда до уровня не менее 54 млрд руб. Отмечалось, что порядка 3,8 млрд руб. из этой суммы планируется направить на мероприятия по снижению транспортной нагрузки в Краснодаре.

Вячеслав Рыжков