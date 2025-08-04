В Туапсинском районе продолжают ликвидировать последствия ЧС

К работам по устранению последствий чрезвычайной ситуации в Туапсинском районе привлечены 236 человек и 55 единиц техники. Об этом губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву доложили на вечернем заседании оперштаба, сообщил в своем Telegram-канале глава Туапсинского округа Сергей Бойко.

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Основные усилия направлены на восстановление систем жизнеобеспечения. В селах Молдавановка, Дефановка и поселке Новомихайловском организованы пункты раздачи воды. В селе Лермонтово установлены уличные емкости.

С 4 августа начнутся подворовые обходы на пострадавших улицах. Все оперативные службы продолжают работу в круглосуточном режиме.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Туапсинском муниципальном округе был введен режим чрезвычайной ситуации. Сейчас ведутся восстановительные работы. По информации главы муниципалитета Сергея Бойко, организованы подвоз питьевой и технической воды.

Размещением временно эвакуированных занимаются пункты в школах №35 в Новомихайловском и №34 в Джубге. Для оперативного реагирования на обращения граждан действуют горячие линии по вопросам водоснабжения, электроснабжения и работы управляющих организаций.

Анна Гречко