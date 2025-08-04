Дагестанский КЭМЗ оценил стоимость нового вертолета в $2 млн

Стоимость вертолета, который будет производить Кизлярский электромеханический завод (КЭМЗ), составит не менее $2 млн. Об этом сообщил РБК Кавказ со ссылкой на данные пресс-службы предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба КЭМЗ Фото: пресс-служба КЭМЗ

Испытания вертолета с установленными лопастями на земле уже начались. Проверка навигационного комплекса завершится к 15 августа. После этого планируется перейти к испытаниям с подлетами и полетами на малых высотах. Сертификационные испытания намечены на сентябрь.

КЭМЗ планирует получить сертификат летной годности до начала сертификационных испытаний. Сертификацию типа вертолета завод сможет получить только после получения твердого заказа на 50 машин. Производство первого десятка вертолетов уже запущено. Завод способен производить до 15 машин в год, но при необходимости мощности можно увеличить до 50.

К вертолету уже проявили интерес в Турции, Малайзии, Индонезии, арабских странах и Индии. КЭМЗ ведет предварительные переговоры, но заключение контрактов возможно только после завершения летных испытаний.

Проект вертолета был представлен на площадке МИД России в рамках презентации экономического и туристического потенциала Дагестана в июне 2023 года. В мероприятии участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров и глава Дагестана Сергей Меликов.

Наталья Белоштейн