За неделю тюменцы отправили мошенникам более 30 млн рублей

В Тюменской области за последнюю неделю зафиксировано 80 случаев мошенничества, которые были совершены в интернете или посредством телефонных звонков, сообщили в областной прокуратуре. Жители региона потеряли свыше 30 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Сумма наибольшего ущерба на прошлой неделе составила 5,5 млн руб. Неизвестный, представившись сотрудником ФСБ, по телефону убедил пожилую жительницу Тюмени перевести свои сбережения на счет неустановленного банка. Предлогом стало «непривлечение к уголовной ответственности».

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Ирина Пичурина