Укрепления на границе Польши и России будут мобильными

Заместитель главы Минобороны Польши Цезарий Томчик заявил, что возводимые укрепления «Восточный щит» на границе с Россией не будут построены в виде непрерывной линии. Преграды на границе будут располагаться в тех местах, где армия посчитает нужным.

«Речь идет о мобильной линии в том смысле, что преграды, такие как рвы или противотанковые укрепления, можно будет размещать там, где армия признает это необходимым в данный момент»,— сказал господин Томчик на пресс-конференции во время визита в Литву (цитата по ТАСС).

По его словам, Польша построит на границе 60 складов со стройматериалами, чтобы оперативно возводить фортификации «Восточного щита» на границе. Господин Томчик подчеркнул, что возведение складов поможет компенсировать недостатки в строительстве линии обороны.

В ноябре 2024 года Польша начала строительство линии оборонительных укреплений «Восточный щит» на границе с Россией. Премьер-министр страны Дональд Туск сообщил, что работы продлятся до 2028 года, стоимость проекта оценивается в 10 млрд злотых ($2,5 млрд). В рамках оборонной программы в марте этого года экс-замглавы Минобороны Польши Павел Бейда планировал разместить на польско-белорусской и польско-российской границе около 1 млн противопехотных мин, несмотря на запрет данного вооружения Оттавской конвенцией 1999 года.