«Роза Хутор» реализует программу заботы о диких обитателях горного Причерноморья

Специально для копытных на территории «Роза Хутора» установлено четыре подкормочные станции. Они расположены на высотах от 570 до 2100 метров над уровнем моря. Места для кормушек были выбраны в соответствие с наблюдениями ученых Сочинского национального парка, они были установлены там, где чаще всего можно заметить оленей, косуль и серн.



Фото: пресс-служба Розы Хутор

- Программа заботы об обитающих в горном Причерноморье животных действует на курорте «Роза Хутор» круглый год. В холодное время, когда сложно с пропитанием, копытные могут найти в подкормочных станциях сено и кукурузу. Летом кормовой базы в горах достаточно, поэтому станции наполняются солью. Соль, которую животные находят на камнях в природе малоконцентрирована. В подкормочные станции мы кладем обогащенную минералами, они помогают копытным восполнить дефицит натрия, обеспечивает крепость костей, рост рогов, благодаря им у самок появляется больше молока для потомства, также она содержит вещества для борьбы с паразитами, - рассказал руководитель экологической службы курорта «Роза Хутор» Денис Рыльцев.

Для каждой кормушки требуется не менее восьми килограммов соли. Такого количества копытным животным хватает в среднем на неделю, сотрудники экологической службы «Роза Хутор» внимательно следят за тем, чтобы подкормочные станции были полны полезным лакомством.

- Благодаря постоянной заботе о животных, мы видим, что популяция копытных в окрестностях курорта уже много лет остается стабильной, - отметил Денис Рыльцев.

Не забывают на «Роза Хутор» и о пернатых. Специально для птиц отряда воробьиных и совиных в горах на высотах от 1150 до 2000 метров над уровнем моря установлены искусственные гнездовья. Всего на территории «Роза Хутор» расположено более сотни теплых скворечников, в которых пернатые могут в безопасности вывести потомство.

https://rosakhutor.ru/