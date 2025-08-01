Артиста ансамбля «Нальмэс» приговорили к 3 годам за хищение техники
Майкопский городской суд вынес приговор артисту ансамбля народного танца Адыгеи «Нальмэс» по делу о присвоении вверенного имущества. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Адыгеи.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Согласно материалам дела, фигурант, ссылаясь на тяжелое финансовое положение, сдал в комиссионный магазин студийное и мультимедийное оборудование, принадлежащее ГБУК «Концертное объединение Республики Адыгея». Общая сумма ущерба, нанесенного учреждению, превысила 1,5 млн руб. Подсудимый выручил от продажи техники 370 тыс. руб.
Мужчина признан виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата) и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск учреждения культуры о возмещении ущерба.
Приговор пока не вступил в законную силу.