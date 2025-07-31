В здании Присутственных мест начинаются научно-исследовательские работы

В Ярославле подрядная организация получила разрешение на проведение научно-исследовательских работ в здании Присутственных мест на Советской площади. Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

«В числе запланированных мероприятий – устройство зондажей, шурфов и скважин. Это необходимо для составления проектно-сметной документации по реставрации памятника»,— добавили в региональном правительстве.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2024 году объект был продан московскому ООО «Сфера» за 175,9 млн руб. Новый собственник планирует открыть там гостиницу после реставрации. Работы, по оценке губернатора, могут стоить 5 млрд руб.

Объект был построен в конце XVIII века. В советское время в нем располагался облисполком, затем — областная дума, после переезда которой постройка не эксплуатировалась и постепенно разрушалась.

Алла Чижова