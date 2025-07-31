Спрос на репелленты в Сочи сократился почти вдвое

По итогам первого полугодия 2025 года за год спрос на репелленты в Сочи сократился на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе «Сбер Еаптеки», несмотря на локальный прирост в июне на 19% относительно мая, общая динамика по году остается отрицательной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Аналитики связывают снижение с выраженной сезонностью потребления. Репелленты, как и солнцезащитные средства, относятся к категории сезонных товаров, пиковый спрос на которые традиционно приходится на летние месяцы. В июле и августе ожидается частичная компенсация провала за счет роста числа туристов и усиления активности насекомых, включая клещей, слепней и ос.

Участники фармацевтического рынка отмечают, что изменившиеся потребительские привычки также повлияли на структуру покупок. Покупатели все чаще отдают предпочтение средствам комплексного действия или приобретают репелленты в составе туристических аптечек. При этом на фоне общего падения по данной категории фиксируется рост интереса к сопутствующим товарам.

Так, в июне в Сочи продажи перевязочных материалов, антисептиков, а также препаратов для лечения желудочно-кишечного тракта увеличились на 7% по сравнению с маем. Ритейлеры объясняют рост началом курортного сезона: соответствующие товары входят в стандартный набор дорожной аптечки. Аналогичная динамика наблюдается в сегменте солнцезащитных средств, где в июне зафиксирован рост на 45% к маю.

Тем не менее представители рынка подчеркивают, что высокий сезон не способен в полной мере нивелировать отрицательные показатели по итогам первого полугодия. Спрос на репелленты остается волатильным и в меньшей степени поддается прогнозированию в межсезонный период.

Мария Удовик